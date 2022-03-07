القبض على ثلاثة متهمين “بالدگة العشائرية” في ميسان

2022/03/07 | 11:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في قضاء الميمونة.وذكرت المديرية في بيان، أن “قوة من قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة الدكة العشائرية”.وأضافت انه “تمت إحالتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية […]

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