 الحشد الشعبي يطيح بـ”داعشيين” في بغداد

2022/03/07 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن تمكن معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي من القاء القبض على عنصرين بتنظيم “داعش” الاجرامي في العاصمة بغداد.وذكر بيان للحشد الشعبي اطلعت عليه /المعلومة/، أن “معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تمكنت، وبجهد استخباري حثيث ومعلومات استباقية دقيقة من اعتقال المتهم (أ.ح.ع) ضمن قضاء أبو […]

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