استمرار الإضراب في السليمانية لليوم الثاني على التوالي

2022/03/07 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… تستمر الكوادر الوظيفية في السليمانية، الاثنين، بالإضراب عن الدوام لليةوم الثاني على التوالي.وقال مراسل /المعلومة/، إن الموظفين في دوائر البلدية والسياحة والمرور والضريبة والكهرباء والمجاري والصحة أضربوا بشكل كامل عن الدوام، بسبب عدم توزيع رواتبهم.وأضاف أن، الإضراب شمل المدارس، كما هددت الكوادر التربوية بالاعتصام المفتوح، في حال لم تقم الحكومة بتوزيع […]

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