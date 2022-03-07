وزير التجار يعلن عن المباشرة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية.. الثلاثاء

2022/03/07 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح وزير التجارة علاء الجبوري،

الاثنين، 7 آذار، 2022، ان قوت المواطنين

خط احمر وسنبدأ بتجهيز وكلاء التموين

لتوزيع السلة الغذائية بأقرب وقت.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى

البرلمان بعد اجتماع

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