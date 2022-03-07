الزاملي: نزول مفارز مشتركة في الأسواق لمراقبة الأسعار ومحاسبة المتلاعبين

2022/03/07 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي ، اليوم الاثنين، أن مفارز الأمن الوطني ستنزل إلى الشارع لمراقبة السوق وسيشرف عليها بنفسه، جاء ذلك بعدما شهدت الاسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى البرلمان، جمعه بوزير التجارة وجهات امنية ، إنه “لدينا أطمئنان بتوفير حصتين من المواد الغذائية خلال شهر رمضان”، مبيناً أن “وزارة التجارة أكدت توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً”.

وأشار إلى أن “المالية تعهدت بزيادة تخصيصات وزارة التجارة”، مشددا أنه “سيتم محاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار”.

وتابع الزاملي، “يجب على المواطنين الابلاغ عن التجار المتلاعبين بالأسعار”.

واعتبر أن “التلاعب بقوت المواطن استهداف للبلد”، موضحاً أنه “من يوم غد ستبدأ وزارة التجارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية”.

وجاء المؤتمر الصحفي للزاملي بعد ترأسه صباح اليوم، اجتماعاً وصفه بأنه “هام” مع وزير التجارة ورئيس جهاز الامن الوطني ومدير الامن الاقتصادي بشأن ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق.

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