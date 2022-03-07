التجارة تطمئن المواطنين: لا توجد ازمة وارتفاع الأسعار مضاربات تجارية

2022/03/07 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طمأنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بشأن ارتفاع الاسعار الذي تسجله الاسواق المحلية منذ يومين، مؤكدة عدم وجود ازمة في خزين الحبوب واستمرار تجهيز الطحين، فيما عزت سبب ارتفاع الأسعار "للمضاربات التجارية".

ونقل اعلام التجارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، عن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان تأكيده خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة، انسيابية تجهيز الطحين ولاوجود لأزمة أو شحة بمخزونات الحبوب.

وأضاف أن شركته ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية ويتأثر بأسعار السوق العالمية،

ولفت إلى أن شركته جهزت المواطنين خلال العام الماضي بعشرة حصص من مادة الطحين، فيما جهزت الوكلاء خلال الفترة الماضية من هذا العام بكمية (7.5) مليون كيس طحين، منوهاً إلى مباشرة مراكز القطع باطلاق قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الثانية، والعمل جاري في جميع المطاحن العاملة لإنتاج وتجهيز العوائل بالطحين وفقا للخطة التسويقية وبالمدد الزمنية المحددة لكل وجبة.

من جانبه ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، صباح اليوم، اجتماعاً هاماً مع وزير التجارة ورئيس جهاز الامن الوطني ومدير الامن الاقتصادي بشأن ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق، وفق ما اعلن مكتبه الاعلامي.

وترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء امس الاحد، اجتماعاً "طارئاً" لمناقشة الأمن الغذائي بالبلاد وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، واصدر توجيهات الى وزارات المالية والتجارة والزراعة.

وشهدت الاسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية - الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.

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