القبض على 22 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

2022/03/07 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 22 متهما بقضايا مختلفة في مناطف متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، أن “قومة من فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على 17 متهما وفق مواد قانونية مختلفة”، مبينة ان “احدهم مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية […]

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