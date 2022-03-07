القوة الجوية يقدم طلباً لوزارة الداخلية للسماح بدخول لاعبه الغاني إلى العراق

2022/03/07 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم نادي القوة الجوية الرياضي، طلباً رسمياً إلى وزارة الداخلية من أجل السماح بدخول لاعبه الغاني ويلسون أكاكبو إلى الاراضي العراقية بعد منعه من الدخول لأسباب صحية.وقال المنسق الاعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة النادي قدمت طلبت رسمياً إلى وزارة الداخلية من أجل السماح بدخول المدافع الغاني ويسلون […]

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