المثنى: اكثر من نصف سكان المحافظة تحت خط الفقر

2022/03/07 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رصدت دائرة التخطيط في محافظة المثنى، الاثنين، أن أكثر من نصف سكان المحافظة تحت مستوى خط الفقر، فيما كشفت عن ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء.وقال مدير الدائرة قابل حمود في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “يعاني أكثر من نصف سكان محافظة المثنى من الفقر الذي يرتبط بانخفاض الدخل، ونصيب الفرد من الاستهلاك، وبحجم الأسرة […]

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