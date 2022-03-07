العراق يمنح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر

2022/03/07 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز،اليوم الاثنين، منح تأشيرة الدخول لجميع اللبنانيين لمدة 6 أشهر، فيما اشار وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان استعداد الرئيس نجيب ميقاتي لزيارة العراق.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جورج بوشكيان، قال الوزير الخباز إن “العراق يحتاج من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من اساليب التسويق”.

وأضاف، أن “الدولة العراقية بادرت لأعطاء تأشيرة للبنانيين لمدة 6 اشهر”.

وكشف وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري”، مبيناً أن “هذه الزيارة تأتي إستكمالا لوضع اللمسات الأخيرة على إتفاقية التكامل بين البلدين”.

وأكد أن “حجم التبادل الصناعي والتجاري بين العراق ولبنان حاليا 140 مليون دولار”، متوقعا “ان يصل الى مليار دولار”.

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