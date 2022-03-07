تحية للمرأة في عيدها العالمي يقدمها فيلم -بينيتي - - علي المسعود

2022/03/07 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Film - "Binti" -2021علي المسعودتناولت السينما الافريقية الكثير من المواضيع ، ومن القضيا المهمة التي تناولتها قضية (المرأة ) التي كانت ومازالت تناضل في كل مكان في العالم من أجل حقوقها والأعتراف بوجودها الأنساني .



ولكن كفاح المرأة في أفريقيا أكثر شراسة لكونه صراع من أجل حياة كريمة و الخلاص من بؤس العيش الذي يسببه الفقر والصراعات المسلّحة وتدني مستوى البنية التحتية وأيضاً تدني الخدما ......





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