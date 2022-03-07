الصحة العالمية تدعو للتصدي للشائعات بشأن لقاحات كورونا في العراق 

2022/03/07 | 12:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجحت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، وصول اعداد الملقحين ضد كورونا في العراق الى 10 ملايين شخص قريبا، فيما دعت الى التصدي للشائعات التي تثار ضد اللقاحات.وقال المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوســط في منظمة الصحــة العالمية أحمد المنظــري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “النظــام الصحي فــي العراق واجــه صعوبات […]

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