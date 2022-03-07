الاتصالات تدخل تطبيق (FTTH Hala) الــخــاص بالكيبل الضوئي

2022/03/07 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عن ادخال تطبيق (FTTH Hala) الــخــاص بـخـدمـات الكيبل الضوئي، بينما أزالت أبراج إنترنت غير أصولية ضمن ثلاث مناطق بالعاصمة.وقــال مـديـر الـعـلاقـات والإعـــلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بـــالـــوزارة نــاطــق أحــمــد إبــراهــيــم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الــــوزارة اعتمدت تطبيق (FTTH Hala) المدعوم باللغتين العربية والإنكليزية، على منصتي (كوكل […]

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