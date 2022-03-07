موجة غبار تضرب ثلاث محافظات عراقية

2022/03/07 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ضربت موجة غبار، اليوم الاثنين، محافظات المثنى وذي قار والبصرة وعدد من المناطق المتفرقة في البلاد.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تابعته (بغداد اليوم)، ان "موجة غبار كثيف تتشكل في صحراء السماوة وتتجه سريعة نحو ذي قار والبصرة خلال الساعات القادمة".

واضاف ان "الموجة بدأت عند الساعة 12 ظهرا"، مشيرا الى" وجود موجات غبار متفرقة اخف شدة في مناطق متفرقة من البلاد".

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