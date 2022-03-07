خبير يتحدث عن العقوبات المتوقعة على القطاع النفطي الروسي: سعر البرميل سيصل الى 200 دولار

2022/03/07 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاثنين، ان فرض العقوبات على القطاع النفطي الروسي غير موجودة حتى الان، فيما بين ان فرض تلك العقوبات سينعكس ايجابا على العراق وقد يصل سعر البرميل الى 200 دولار.

وقال الجواهري في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن "القيود التي فرضت على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، بعيدة عن القطاع النفطي، إذ لا توجد عقوبات على هذا القطاع".

واضاف، أن "مسألة فرض قيود على الشركات النفطية الروسية، بما فيها العاملة في العراق، لم تحصل لغاية الآن، وإن حصلت فستعود بالفائدة على العراق"، موضحا أن "روسيا تصدر يوميا 7 ملايين برميل نفط، وفي حال تم منع روسيا من التصدير، فإن دول أوبك ومنها العراق، لن تستطيع تعويض هذا الرقم، ما سيؤدي الى قفزة بأسعار النفط، إذ قد يصل سعر البرميل الى 200 دولار في غضون يوم واحد".

ولفت إلى أن "فرض العقوبات على القطاع النفطي الروسي، ستكون مضرة بالغرب، فأوروبا تعتمد على الغاز الروسي، وأكثر من نصف استهلاكها منه، بالتالي فهذه الخطوة مجنونة إذا فكر الغرب باتخاذها".

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