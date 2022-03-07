خام برنت يقترب من عتبة 140 دولارا في أعلى سعر له منذ 14 عاما

2022/03/07 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار النفط في السوق العالمية قفزة كبيرة ليقترب خام برنت بحر الشمال من عتبة، 140 دولارا للبرميل.

وارتفع الخام المرجعي تسليم آيار بعد افتتاح التداول ليسجل 139.13 دولارا وهو أعلى سعر مسجل منذ العام 2008 عندما سجل 140.50 دولار ليتراجع في وقت لاحق ويسجل 128.77 دولار في حين ارتفع برميل غرب تكساس الوسيط الاميركي لشهر نيسان الى 130.50 دولار.

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