الجواز العراقي بالمرتبة قبل الأخيرة ضمن مؤشر باسبورت اندكس

2022/03/07 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظ جواز السفر العراقي على المرتبة ما قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي.

وعلى وفق آخر تحديث لمؤشر باسبورت اندكس التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، عزز الجواز الاماراتي تصدره القائمة بـ 163 نقطة لحصوله على اعفائات من التأشيرة المسبقة لمواطنيه الى 110 بلدان وحلت ثلاث دول اوروبية وهي السويد وفنلندا وايطاليا بالمرتبة الثانية حيث تسمح جوازاتها بدخول 159 بلدا في حين حل جواز السفر الأفغاني بالمرتبة الاخيره وسبقه كل من العراق، سوريا الصومال باكستان واليمن.

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