الممرات إنسانية.. تأكيد روسي يقابله قلق أوكراني من

2022/03/07 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا، الاثنين، عن مفاوضات تجري مع روسيا بشأن فتح ممرات إنسانية، مستبعدة حدوث ذلك في ظل مواصلة القوات الروسية للعمليات العسكرية.

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