نور وسط ظلام.. شاهد رد فعل طفلة على هتاف الناس لها بعد أداء أغنية مشهورة داخل ملجأ بأوكرانيا

2022/03/07 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مأوى في كييف، حيث قابلت مارتا، التي نشرت هذا الفيديو، فتاة صغيرة تسمى أميليا.قالت أميليا لمارتا إنها تحلم بأن تكون مغنية على المسارح الكبيرة، وقالت مارتا إنها ردت بالقول: لم لا تبدئين الآن؟

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