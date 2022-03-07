طهران: السعودية دولة مهمة في المنطقة وخلافاتنا يجب ألا تمنع العلاقات بين البلدين

2022/03/07 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت طهران أن السعودية دولة مهمة في

المنطقة، وخلافاتنا يجب ألا تمنع

العلاقات بين البلدين، فيما بينت ان من

ينتفع بهذه العلاقات هم شعوب المنطقة

والبلدين.

وحول المفاوضات بين طهران والرياض، قال

المتحدث

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