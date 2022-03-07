العراق يعلن منح تأشيرة دخول لجميع اللبنانيين

2022/03/07 | 12:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير الصناعة العراقي، منح تأشيرة الدخول لجميع اللبنانيين لمدة 6 أشهر، فيما أشار وزير الصناعة اللبناني إلى أن حجم التبادل والتجاري بين العراق ولبنان وصل إلى 140 مليون دولار.

وقال وزير الصناعة منهل عزيز الخباز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جورج بوشكيان، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "العراق يحتاج من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من أساليب التسويق".

وأضاف أنّ "الدولة العراقية بادرت لإعطاء تأشيرة للبنانيين لمدة 6 أشهر".

بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري"، مبينًا أنّ "هذه الزيارة تأتي استكمالًا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التكامل بين البلدين".

وأكد أنّ "حجم التبادل الصناعي والتجاري بين العراق ولبنان حاليًا 140 مليون دولار"، متوقعًا أن "يصل إلى مليار دولار".

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