2022/03/07 | 12:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق وقاد مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب ايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين طاقم تحكيم صيني لادارة مباراة منتخبنا أمام الإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين طاقم تحكيم صيني لادارة مباراة منتخبنا أمام الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).