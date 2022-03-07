بعد عامين.. السعودية تعلن وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا

2022/03/07 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عامين تقريبا على البدء بالإعلان بشكل يومي عن عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا والحالات التي تعافت والوفيات، قررت وزارة الصحة السعودية وقف نشر البيان اليومي للحالات، حسبما أعلنت الإثنين

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