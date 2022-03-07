كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروس وروسيا المقترحة من موسكو

2022/03/07 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك ،اليوم الإثنين، أن كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروس وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.

وقالت “هذا ليس خيارا مقبولا” مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي “لن يذهبوا إلى بيلاروس ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا”.

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