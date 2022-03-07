مقتل تسعة أشخاص في قصف لمطار فينيتسيا وسط اوكرانيا

2022/03/07 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت أجهزة الاسعاف الأوكرانية ،اليوم الاثنين، مقتل تسعة اشخاص في قصف للجيش الروسي الأحد، استهدف مطار فينيتسيا الذي يبعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب كييف.

وذكرت على منصة تلغرام أنه ، تم انتشال 15 شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم تسعة قتلى: خمسة مدنيين وأربعة جنود” مشيرة إلى أن “البحث لا يزال جارياً” للعثور على ضحايا محتملين آخرين.

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