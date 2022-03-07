كييف تعلق تصدير عدد من السلع والمنتجات الزراعية

2022/03/07 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أوكرانيا تعليق صادراتها من عدد من السلع الزراعية والمنتجات الاساسية لباقي دول العالم.

وشملت قائمة المواد المحظور تصديرها كلا من الحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية وذلك في ظل استمرار الهجوم الروسي على اراضيها.

ويأتي الاجراء الاوكراني في وقت كانت فيه دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قد ردوا على الغزو الروسي من خلال فرض عقوبات مالية غير مسبوقة وفي إطار خطوات تهدف لعزل موسكو داخل النظام المالي العالمي ومعاقبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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