شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها نحو كيف خلال العملية العسكرية الخاصة والقتال يحتدم حول المدينة

2022/03/07 | 13:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pI8FAFLZUKA

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