2022/03/07 | 13:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ocF7NP3u8EY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دا نموت شوي شوي .. تدري صار عندي 11 حالة انتحار خلال 4 شهور !) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دا نموت شوي شوي .. تدري صار عندي 11 حالة انتحار خلال 4 شهور !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).