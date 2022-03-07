نائبة رئيس الوزراء الاوكرانية: نرفض فتح روسيا ممرات إنسانية لإجلاء مدنيين   عبر بيلاروسيا

2022/03/07 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أ ف ب) أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك الإثنين أن كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروس وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.وقالت “هذا ليس خيارا مقبولا” مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي “لن يذهبوا إلى بيلاروس ليستقلوا بعد ذلك […]

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