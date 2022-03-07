هيأة الأوراق المالية العراقية والمصرية ينظمان برنامج عمل مشترك لتفعيل مذكرة التفاهم

2022/03/07 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نظمت سوق الأوراق المالية العراقية والمصرية برنامج عمل مشترك واجتماعات تضمنت مناقشة موضوعات مختلفة لتفعيل مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية العراقية وهيئة الرقابة المصرية.

وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام، أنه بدعوة من سوق الأوراق المالية المصرية وفي إطار التعاون بين الجهات النظيرة في قطاع الاوراق المالية واستنادا إلى مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية العراقية وهيئة الرقابة المصرية ومذكرة التفاهم بين سوق العراق للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية المصرية، نظم الجانبان برنامج عمل مشترك واجتماعات تضمنت مناقشة موضوعات مختلفة منها اجتماع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي حسن حمود العكيلي بنظيره المصري الدكتور محمد عمران في مقر هيئة الرقابة المالية المصرية وشارك في الاجتماع رئيس مجلس محافظي السوق ثائر عدنان والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام ورئيس جمعية وسطاء سوق المال على المختار وشارك فيه من الجانب المصري نائبا رئيس الهيئة المصري المستشار رضا عبد المعطي وإسلام عزام.

وأضاف انه في نفس اليوم عقد الاجتماع الثاني بين وفدي البلدين في مقر سوق الأوراق المالية المصرية بمشاركة المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية المصرية الدكتور محمد فريد ومساعديه لشؤون النظم الإلكترونية والرقابة على التداول والإفصاح والحوكمة.

وأشار طه، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستفادة من تجربة سوق الأوراق المالية والهيئة المصرية في اطار تطوير التعليمات والقواعد والاستخدام الواسع للنظم الالكترونية في التداول والرقابة والافصاح، مبينا ان هذه الاجتماعات ستستمر على مدى اليومين القادمين سيتضمنها لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية حيث من المؤمل عقد اجتماعات مع وزير قطاع الأعمال فضلا عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبين ان الزيارة ستتضمن الاطلاع والاستفادة من تجربة شركة المقاصة والتسويات وشركة نشر البيانات والمعلومات.

وكانت الهيئة والسوق قد أرسلت 30 وسيطاً للتدريب العملي في سوق الأوراق المالية المصرية في شهر شباط للتدريب من خلال جمعية محللي البيانات المالية.

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