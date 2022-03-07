القضاء العراقي يتلقى رسالة من نظيره اللبناني

2022/03/07 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تلقى مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم الاثنين، رسالة من نظيره اللبناني.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان سهيل عبود وجه الشكر إلى قضاة العراق على مبادرتهم في التبرع من رواتبهم ومالهم الخاص الى زملائهم القضاة في لبنان انسجاما مع قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر بناء على مبادرة من العراق في انشاء صندوق تعاضد القضاة".

وأضاف البيان أن "القضاء اللبناني أشار في رسالته الموجهة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان إلى أن الازمة التي يمر بها لبنان والقضاء اللبناني شكلت مناسبة لاظهار عمق علاقة التضامن بين القضاة"، لافتاً الى أن "هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين".

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