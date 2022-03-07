2022/03/07 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الجيش الروسي هجومه الشامل في أوكرانيا للليوم الـ12 ، حيث يقصف خاركيف ثاني مدن البلاد ويحاول تطويق العاصمة كييف.

ووفقا لهيئة أركان الجيش الأوكراني، فان القوات الروسية تركز جهودها على خاركيف، وتحشد مواردها لشن هجوم على كييف.

في حين يقف الجيش الاوكراني على أهبة الاستعداد لتدمير الجسر الأخير الذي يربط العاصمة ببقية المناطق غربا لوقف تقدم الدبابات الروسية.

في الاثناء واصل الجيش الروسي حصاره لمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية فيما فشلت محاولة ثانية للقيام بعملية إجلاء إنساني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الروسي يواصل قصف خاركيف ويشدد الخناق على كييف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الروسي يواصل قصف خاركيف ويشدد الخناق على كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).