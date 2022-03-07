الرافدين: سلفة بقيمة 25 مليون دينار للموظفين

2022/03/07 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصرف الرافدين ،اليوم الاثنين، عن أطلاق سلفة 25 مليون دينار للموظفين.

وقرر المصرف خلال بيان صحفي، منح موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والموظفين غير المشمولين بالتوطين من الضباط من وزارتي الداخلية والدفاع سلف شخصية من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار”، مبيناً أن “نسبة الفائدة تصل الى 5 بالمئة ومدة التسديد 5 سنوات”.

ودعا المصرف بحسب البيان “الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية الى مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة”، لافتاً الى أن “ضمان السلفة بالنسبة الى موظفي دوائر الدولة المدنية تكون بكفالة موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف حصرا اضافة الى بطاقة الماستر كارد”.

وتابع “يكون ضمان منتسبي الدفاع والداخلية كفالة موظف مدني من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه لدى المصرف حصرا او بكفالة اثنين من المنتسبين الموطنة رواتبهم لدى المصرف او كفالة ضابط”.

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