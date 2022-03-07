بعد أعمال العنف.. المكسيك تعلق إقامة مباريات في إستاد كيريتارو

2022/03/07 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم، أنها ستعلق إقامة مباريات في إستاد بولاية كيريتارو بعد وقوع أعمال عنف أسفرت عن إصابة 26 شخصاً، كما حرمت الجماهير الزائرة من الذهاب خارج الأرض.وقال رئيس رابطة الدوري المكسيكي ميكل أريولا، في مؤتمر صحافي “نواجه تحدياً فورياً بتقديم رد واضح ومفهوم وفرض عقوبة فعالة”.[…]

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