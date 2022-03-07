2022/03/07 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

في منحدر منخفض قرب الحدود العراقية – الايرانية من جهة مندلي شرق ديالى تتدفق مياه عذبة صوب وادي حران ومنها الى محطة الاسالة المركزية لتؤمن مياه الشرب لاكثر من 40 الف نسمة لكن هذه المياه تبقى لغز اخر في ظل تضارب المعلومات حول مصدرها منذ عقود طويلة.

وقال مدير ناحية مندلي مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ناحيتي مندلي وقزانية تعتمد بشكل كبير على المياه القادمة من وادي حران في تغذية المحطة المركزية للاسالة لتامين مياه الشرب لاكثر من 40 الف نسمة وهي تتغذى من مياه قادمة من عيون يطلق عليها عيون جعفر تقع ضمن حدود ايران وتندفع صوب الاراضي العراقية عبر وادي حران لعدة كليو مترات".

واضاف الخزاعي، ان "طاقة العيون تبلغ ربع متر بالثانية وكان في الماضي تصل الى متر او اكثر لكنها تشهد انحسار لافت وهي تشكل بمثابة شريات الحياة في مدن الحدود شرق ديالى".

واشار الى ان "وفق معلومات بان المياه تاتي من عيون جعفر في الحدود الايرانية لكن هناك من يقول بانها ليست عيون وانما مياه سطحية لافتا الى اننا سعينا من خلال الجهات ذات العلاقة مفاتحة الجانب الايراني اكثر من مرة من اجل ارسال وفد لبيان مصدر المياه واجراء عمليات تنظيف للعيون اذا اقتضت الضرورة من اجل زيادة تدفق المياه صوب الاراضي العراقية كونها شريان الحياة للمناطق الحدودية لكن لم نحصل على وعود من قبل الجانب وبانتظار الموافقات الرسمية".

وتابع، ان "بدون مياه عيون جعفر سيكون الوضع صعب لمدن الحدود شرق ديالى خاصة وان ازمة الجفاف حادة للغاية ونسعى من خلال التواصل مع الجانب الايراني الى مضاعفة انتاجية العيون قدر الامكان والاستفادة القصوى منه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيون جعفر.. لغز اخر على الحدود العراقية - الايرانية.. مصدر حياة اكثر من 40 الف نسمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيون جعفر.. لغز اخر على الحدود العراقية - الايرانية.. مصدر حياة اكثر من 40 الف نسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).