الزاملي يتوعد المتلاعبين بالأسعار ويحدد موعد تجهيز مفردات البطاقة التموينية (فيديو)

2022/03/07 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد النائب الاول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الأثنين،

المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

بمحاسبة شديدة، فيما أكد أن وزارة

التجارة ستبدأ من يوم غد بتجهيز مفردات

البطاقة التموينية.

وقال الزام

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