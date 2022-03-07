الاعمار: انجاز 53% من اعمال مشروع مجاري حمدان في البصرة (صور)

2022/03/07 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاثنين،

عن مواصلة ملاكاتها الفنية والهندسية،

تنفيذ مشروع محطة معالجة حمدان/ المرحلة

الرابعة في محافظة البصرة، بطاقة

انتاجية تبلغ 150000 م3/باليوم.

وقال

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