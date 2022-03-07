الزاملي يترأس اجتماعا هاما بشأن أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2022/03/07 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، اليوم الأثنين، أجتماعا

هاما بشأن أرتفاع أسعار المواد

الغذائية في الأسواق.

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "النائب

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