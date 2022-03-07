الاتصالات: مشروع الفايبر تو هوم لايتأثر بالتغيرات المناخية

2022/03/07 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، أن مشروع (الفايبر تو هوم) لايتأثر بالتغيرات المناخية.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع (الفايبر تو هوم) لم يتوقف في بغداد والعمل مستمر فيه على قدم وساق لتحسين خدمة الانترنت"، مبيناً، أن "الوزارة تعد (الفايبر تو هوم) من أهم المشاريع والأضخم في الوقت الراهن".

وأضاف، أن "عدد المشتركين في المشروع وصل الى 60 ألفاً في جانب الكرخ فقط وهناك اقبال كبير على المشروع".

وأشار إلى أن "المشروع يقدم عدداً من الخدمات الإضافية، منها فتح قنوات تلفزيونية وخدمات الألعاب والتي يكون فيها التحميل سريعاً جداً وخدمات الاتصالات جيدة".

وتابع، أن "أسعار الخدمة في المشروع زهيدة، إذ إنها تحسب من اتصال (أرضي إلى أرضي) بخمسة دنانير للدقيقة ومن (أرضي إلى موبايل) بخمسين ديناراً ومن (ارضي الى ارضي محافظات) بخمسة عشر ديناراً " موضحاً، أن "الوزارة لم تسجل أيَّ خلل فني في شبكات المشروع رغم تأثيرات المناخ".

وأكد، أن "(الفايبر تو هوم) يضاهي الهاتف الأرضي لكن يطلق عليه تسمية عالمية وهندسية: (الفايبر تو هوم)".

ولفت الى أن "العمل جارٍ بمشروع الكابل الضوئي في أغلب المحافظات العراقية"، مبيناً، أن "المشروع عراقي وطني خاص بوزارة بالاتصالات وهو يمثل المشاريع الوطنية العراقية الكبيرة على مستوى تحسين وسعة خدمة الانترنيت".

ونوه بأنّ "العراق وصل الى المركز 47 عالمياً في تحسين خدمة الانترنت بعدما كان في قاع قوائم الترتيب العالمي".

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