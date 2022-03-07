هيأة الأوراق المالية العراقية والمصرية تنظمان برنامج عمل مشترك لتفعيل مذكرة التفاهم

2022/03/07 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بدعوة من البورصة المصرية وفي اطار التعاون بين الجهات النظيرة في قطاع الأوراق المالية واستنادا إلى مذكرة التعاون بين هيأة الأوراق المالية العراقية وهيئة الرقابة المصرية ومذكرة التفاهم بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية، نظم الجانبان برنامج عمل مشترك واجتماعات تضمنت مناقشة موضوعات مختلفة وفق البرنامج الاتي:

اجتماع رئيس هيأة الأوراق المالية العراقي السيد حسن حمود العكيلي بنظيره المصري الدكتور محمد عمران يوم الاحد 6 شباط 2022 في مقر هيئة الرقابة المالية المصرية

شارك في الاجتماع رئيس مجلس محافظي السوق السيد ثائر عدنان والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية السيد طه احمد عبد السلام ورئيس جمعية وسطاء سوق المال السيد علي المختار وشارك فيه من الجانب المصري نائبي رئيس الهياة المصري المستشار رضا عبد المعطي و السيد اسلام عزام.

وفي نفس اليوم عقد الاجتماع الثاني بين وفدي البلدين في مقر البورصة المصرية بمشاركة المدير التنفيذي للبورصة المصرية د.



محمد فريد ومساعديه لشؤون النظم الالكترونية والرقابة على التداول والافصاح والحوكمة.

تاتي هذه الاجتماعات في اطار الاستفادة من تجربة البورصة والهيئة المصرية في اطار تطوير التعليمات والقواعد والاستخدام الواسع للنظم الالكترونية في التداول والرقابة والافصاح.

وتستمر هذه الاجتماعات على مدى اليومين القادمين سيتضمنها لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية حيث من المؤمل عقد اجتماعات مع السيد وزير قطاع الاعمال فضلا عن السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وكذلك للاستفادة من تجربة شركة المقاصة والتسويات وشركة نشر البيانات والمعلومات.

وكانت الهيئة والسوق قد أرسلت 30 وسيط للتدريب العملي في البورصة المصرية في شهر شباط للتدريب من خلال جمعية محللين البيانات المالية.

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