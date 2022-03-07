هيأة الأوراق المالية العراقية والمصرية تنظمان برنامج عمل مشترك لتفعيل مذكرة التفاهم

بدعوة من البورصة المصرية وفي اطار التعاون بين الجهات النظيرة في قطاع الأوراق المالية واستنادا إلى مذكرة التعاون بين هيأة الأوراق المالية العراقية وهيئة الرقابة المصرية ومذكرة التفاهم بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية، نظم الجانبان برنامج عمل مشترك واجتماعات تضمنت مناقشة موضوعات مختلفة وفق البرنامج الاتي:
اجتماع رئيس هيأة الأوراق المالية العراقي السيد حسن حمود العكيلي بنظيره المصري الدكتور محمد عمران يوم الاحد 6 شباط 2022 في مقر هيئة الرقابة المالية المصرية
شارك في الاجتماع رئيس مجلس محافظي السوق السيد ثائر عدنان والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية السيد طه احمد عبد السلام ورئيس جمعية وسطاء سوق المال السيد علي المختار وشارك فيه من الجانب المصري نائبي رئيس الهياة المصري المستشار رضا عبد المعطي و السيد اسلام عزام.
وفي نفس اليوم عقد الاجتماع الثاني بين وفدي البلدين في مقر البورصة المصرية بمشاركة المدير التنفيذي للبورصة المصرية د.
محمد فريد ومساعديه لشؤون النظم الالكترونية والرقابة على التداول والافصاح والحوكمة.
تاتي هذه الاجتماعات في اطار الاستفادة من تجربة البورصة والهيئة المصرية في اطار تطوير التعليمات والقواعد والاستخدام الواسع للنظم الالكترونية في التداول والرقابة والافصاح.
وتستمر هذه الاجتماعات على مدى اليومين القادمين سيتضمنها لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية حيث من المؤمل عقد اجتماعات مع السيد وزير قطاع الاعمال فضلا عن السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وكذلك للاستفادة من تجربة شركة المقاصة والتسويات وشركة نشر البيانات والمعلومات.
وكانت الهيئة والسوق قد أرسلت 30 وسيط للتدريب العملي في البورصة المصرية في شهر شباط للتدريب من خلال جمعية محللين البيانات المالية.
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