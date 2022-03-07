تشكيل لجنة حكومية عليا لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد

2022/03/07 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، شكّلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة عليا لمعالجة الاختناقات المرورية في محافظة بغداد، برئاسة الأمين العام لمجلس […]

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