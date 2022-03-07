اقتصادي يطرح حلولا لليسطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار

2022/03/07 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الاقتصادي نبيل العلي , الاثنين , ان الحكومة قادرة على السيطرة على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاساسية التي تدخل في حياة المواطن اليومية , فيما طرح عدة نقاط يمكن تطبيقها للخروج من الظاهرة التي باتت تؤرق المواطن.وقال العلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” العراق […]

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