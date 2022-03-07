محافظ ذي قار يشكل لجنة لمتابعة مشروع تشغيل الشباب

2022/03/07 | 13:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اصدر محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، امرا بتشكيل لجنة لمتابعة مشروع تشغيل الشباب في المحافظة.وقال المحافظ في بيان، إن “اصدر امرا اداريا بتشكيل لجنة برئاسته شخصيا لمتابعة مشروع تشغيل الشباب في المحافظة ووضع برامج لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل”.وأضاف ان “اللجنة ضمت في عضويتها كل من حسين هادي […]

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