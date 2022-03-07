النزاهة تكشف اختلاساً بقرابة مليار ونصف المليار دينار في شركة نفط ميسان

2022/03/07 | 13:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن ضبطها حالات اختلاسٍ بمبلغ يصل الى قرابة مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في الأسعار في مُحافظة ميسان.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، تمكَّن […]

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