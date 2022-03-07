الزاملي يترأس اجتماعاً مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية

2022/03/07 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية.

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الزاملي ترأس اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لحسم تسمية اللجان النيابية".

واضاف ان "الاجتماع سيبحث التصويت على اللجان خلال الجلسة المقبلة".

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