كركوك تصدر توجيها بشأن الدوام في جميع الدوائر

2022/03/07 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوكأصدرت ادارة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، توجيها بشأن الدوام في جميع الدوائر.

وذكرت الإدارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "نسبة الدوام في عموم دوائر الدولة بالمحافظة هي 100٪؜ ولا يوجد اي استثناء خلاف ذلك الالتزام بمضمون التوجيه".

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