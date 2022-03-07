الصحة العالمية: بإمكان العراق مواجهة أي موجة لكورونا

2022/03/07 | 13:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

كشفت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين 7 آذار/مارس 2022 اعتماد 4 إجراءات قللت من آثار فيروس كورونا في العراق.

مكان وزارة الصحة أن تواجه أي موجة لكورونا، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبعض الفاعلين

وقال ممثل المنظمة في العراق أحمد زويتن للوكالة الرسمية إن "الفارق الذي جعل العراق أكثر قدرة على مواجهة الجائحة، تطبيق وزارة الصحة فيه 4 إجراءات مهمة تتمثل بتقوية الملاكات الصحية وتكثيف القدرات في المختبرات وتقوية الإنعاش والدعم المستمر بالمستلزمات الطبية".

وأكد أن "التأهب الآن أصبح أكبر مما كان عليه في الموجة الأولى"، موضحًا أن "بإمكان وزارة الصحة أن تواجه أي موجة لكورونا، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبعض الفاعلين".

وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت بتعامل النظام الصحي العراقي مع جائحة كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري إن "جميع النظم الصحية، بدون استثناء، تعرضت عند انتشار جائحة كورونا الى الكثير من الهزات وخصوصًا في الأسابيع الأولى من الجائحة من حيث طريقة تعاملها في الجوانب التشخيصية والعلاجية والوقائية ومهارة العاملين الصحيين والدعم المالي للحصول على المستلزمات الصحية للتعامل مع الجائحة".

وبشأن مساهمات المنظمة دعمًا للنظام الصحي العراقي أوضح أن "العراق لديه نظام صحي عريق وتعامل بشكل جيد مع الجائحة وفي الأسابيع الأولى منها كان لدينا تواصل مستمر وقمنا بالكثير من ورش العمل والتدريب ووصلنا الى مرحلة توفير اللقاحات ومررنا بكثير من التحديات وتمكنا من التغلب عليها من خلال التعاقدات الثنائية مع الشركات المصنعة".

وأوضح أن "وزارة الصحة العراقية تمكنت من إشراك المجتمع بشكل فاعل للوقوف ضد الشائعات والتفاعل مع النصائح الطبية وهذا تحدٍ كبير".

ومنذ أسبوعين، يسجل العراق حصيلة إصابات يومية دون الألف وخمسمئة، واستقرت بمعدل ألف فما دون في الأيام الأخيرة.

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