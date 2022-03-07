 انطلاق الجولة (25) من دوري الكرة الممتاز غداً الثلاثاء

2022/03/07 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تنطلقُ، غداً الثلاثاء، منافساتُ الجولة (25) من منافساتِ الدوري الممتاز لكرةِ القدم بإجراء خمس مبارياتٍ في ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات.ففي تمامِ الساعة الـ(2:30) ظهراً تقام أربع مباريات، حيث يلتقي فريقُ الصناعة في ملعبه ضيفه فريق الكرخ، ويستضيف فريقُ سامراء في ملعبه فريق نفط ميسان، بينما يواجهُ فريق القاسم في ملعبِ الكفل ضيفه […]

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