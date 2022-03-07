كحد ادنى.. رفع مقترح لزيادة راتب تقاعد العمال إلى 450 ألف دينار

2022/03/07 | 14:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمال غير المسجلين بالضمان عند تعرضهم لاي حادث سيضيع حقهم وحق اسرتهم.

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