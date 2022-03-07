حاول حماية ابنته من بطش الشرطة.. هذا ما حصل لأب روسي بمظاهرة ضد غزو أوكرانيا

2022/03/07 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت العضو المؤسس في الفرقة الروسية "الشغب الأنثوي"، ناديشدا تولوكونيكوفا، مع مذيع CNN جايك تابر، في مقابلة سلطت الضوء على الأوضاع في روسيا وحملة التشديد التي تقوم بها حكومة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على من يعارضون الغزو الروسي لأوكرانيا.

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